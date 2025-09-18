la scoperta del maschio sigma

Da qualche giorno sono venuta a conoscenza dell'uomo "sigma", una sorta di competitor dell'"alpha", che promette di incarnare uno dei livelli più ambiti della nuova mascolinità. L'ho scoperto saltellando tra Instagram e TikTok, luoghi dove a un certo punto ho notato un'eccessiva presenza di facce a me note, facce di attori celeberrimi e che interpretato personaggi a loro volta iconici. Il primo, che più di ogni altro ci ha tenuto a intasare il mio algoritmo, è stato Christian Bale, alias Patrick Bateman, protagonista sia del romanzo che del film American Psycho; poi Leonardo DiCaprio nei panni del pazzoide di The Wolf of Wall Street; poi ancora Cillian Murphy in Peaky Blinders; senza farci mancare Brad Pitt versione Achille in Troy. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

