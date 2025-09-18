Lutto nel mondo del tessile pratese e non solo. Ieri mattina se ne è andato Piero Zucchi, 82 anni, imprenditore del tessile, conosciuto ed apprezzato per i suoi molteplici interessi dalla musica al canto. Raffinato disegnatore di tessuti, ha guidato un’azienda di importazione di tessuti, lavorando per il mercato sia nazionale che internazionale. Erano i tempi in cui Prato era un esempio lavorativo per la continuità d’impegno e per la capacità di guardare oltre i propri confini, tanto che Zucchi è stato tra i primi a percorrere la via della Cina. Oltre al lavoro, Zucchi ha coltivato da sempre la passione per la musica e per il teatro, tanto da aver collaborato alla stesura di alcuni testi per la Rivista del Buzzi e per spettacoli andati in scena al Politeama. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La scomparsa di Zucchi. Tessile e cultura in lutto