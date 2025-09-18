La scaletta di Pino è | il cast gli ospiti e le canzoni per l'omaggio in piazza del Plebiscito a Napoli

Giovedì 18 settembre Piazza del Plebiscito a Napoli si accenderà per un grande concerto-omaggio a Pino Daniele, nel giorno in cui il cantautore avrebbe compiuto 70 anni e a dieci dalla sua scomparsa. L’evento inizierà alle 20.30 e sarà condotto da Carlo Conti insieme a Fiorella Mannoia. 🔗 Leggi su Fanpage.it