Il consiglio regionale della Sardegna ha approvato una legge che regolamenta il suicidio assistito. La Regione ha quindi stabilito i passaggi necessari per ottenere il farmaco letale da autosomministrarsi, ammesso di rispettare condizioni di salute dettate dalla sentenza della Corte Costituzionale sul caso di Dj Fabo. La legge sarda è basata sulla proposta Liberi Subito, presentata dall’ Associazione Luca Coscioni, di Marco Cappato. La Sardegna è la seconda Regione, dopo la Toscana, a dotarsi di una legge simile. Il Governo però ha già fatto ricorso alla Corte Costituzionale contro quest’ultima norma, sostenendo che una Regione non possa legiferare in materia di fine vita. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - La Sardegna approva la legge sul suicidio assistito, chi può accedervi