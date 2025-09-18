Attivare distretti rurali innovativi che uniscano imprese agricole, artigiane e operatori turistici; sostegno agli eventi culturali e artistici, turismo esperienziale e tradizioni, e una strategia forte per consolidare il brand Marche. Sono alcune delle proposte emerse dalla presentazione della lista civica Progetto Marche Vive, a sostegno di Matteo Ricci, tenutasi martedì sera a San Lorenzo in Campo. Presenti all’evento tutti i candidati della lista provinciale ad eccezione di Etien Lucarelli: Valeria Bartocci, che giocava in casa, in quanto consigliere comunale di minoranza di San Lorenzo; Andrea Sartori; Heidi Morotti; Agostino Vastante; Brenno Trufelli; e Barabara Cottini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La sanità pubblica non sia un lusso per pochi"