Tempo di lettura: 2 minuti di Gigi Caliulo La Salernitana aveva il primo jolly da sfruttare. Lo ha fatto nel migliore dei modi battendo anche l’Atalanta Under 23 nel recupero della terza giornata e staccando, per la prima volta, le dirette concorrenti alla vittoria finale. Prima a punteggio pieno dopo quattro giornate, appena due reti subìte e altrettanti clean sheet. I granata si mettono a più tre rispetto a Catania e Benevento e lo fanno sfoderando forse la migliore prestazione stagionale. Concreta, più attenta in fase difensiva e con la giusta dose di cattiveria e concretezza, la squadra di Raffaele ha lottato su ogni pallone, chiuso spazi, gestito senza frenesia il vantaggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La Salernitana ingrana la quarta: Atalanta U23 battuta, granata soli in vetta

