La Sagra Musicale torna a Foligno nel segno di Mozart
Grande attesa a Foligno per il ritorno della Sagra Musicale Umbra, dopo lunghi anni di assenza. Il festival si ripresenta con un concerto d’eccezione nato dalla collaborazione tra Fondazione Perugia Musica Classica e la stagione degli Amici della Musica folignati. Stasera alle 21 all’Auditorium San Domenico si potrà ascoltare uno dei capolavori assoluti di Mozart, la Serenata KV 361, meglio conosciuta come “ Gran Partita ”, lavoro di rara esecuzione per mole e difficoltà: a portarla in scena i raffinati interpreti dell’ensemble I Fiati dell’Orchestra da Camera di Perugia, diretti dal maestro Enrico Bronzi (nella foto). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sagra Musicale Umbra, l'80esima edizione guarda ai visionari
Si alza il sipario sulla Sagra Musicale Malatestiana, sulle note della Philharmonia Orchestra di Londra
"Sagra Musicale Malatestiana", sir John Eliot Gardiner rende omaggio a Felix Mendelssohn al Teatro Galli
ANCORA "MUSICA DELLA SPERANZA/AN EVER GREATER GIFT", AL'80ª SAGRA MUSICALE UMBRA! Il 17 settembre, il Duo violino e violoncello dell' Orchestra da Camera di Perugia porterà la musica classica nei luoghi dove risiedono le categorie fragili d Vai su Facebook
