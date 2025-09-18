La Russa in-Fiamma i giovani di Fenix | E’ un simbolo di amore e libertà Poi lancia il silenzio per Kirk

“Il davanti di questa maglietta è bello, ma il di dietro ancora di più, perchè c’è la fiamma. Hanno voglia di dire, la fiamma è un simbolo di amore e di libertà.”. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, memoria storica della vecchia destra e vertice politico-istituzionale di quella nuova, sa come toccare le corde dei giovani, che a Fenix, la festa di Gioventù nazionale, gli tributano subito una standing ovation. Mostrando sul palco la t shirt della kermesse giovanile di Fdi, La Russa si lascia andare a una battuta dal sapore identitario che non passa sotto silenzio, Poi le domande, sul palco, si spostano su temi di stretta attualità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La Russa in-Fiamma i giovani di Fenix: “E’ un simbolo di amore e libertà”. Poi lancia il “silenzio” per Kirk

In questa notizia si parla di: russa - fiamma

La Russa: "La Fiamma è un simbolo di amore e libertà"

Isabella Potì. Manu Chao · Me Gustas Tu. FRUTTA RUSSA SICCATA BROS' 2025 EDITION - facebook.com Vai su Facebook

La Russa a Fenix: «La fiamma tricolore è un simbolo di amore e libertà»; La Russa in-Fiamma i giovani di Fenix: E' un simbolo di amore e libertà. Poi lancia il silenzio per Kirk; La Russa ai giovani di Fdi: “La fiamma nel cuore, questo è l’importante”.

La Russa a Fenix: «La fiamma tricolore è un simbolo di amore e libertà» - «Agli occhi della sinistra loro erano il Real Madrid e noi eravamo la Cremonese, ma la Cremonese vince il campionato ... Segnala msn.com