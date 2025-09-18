La Russa | clima d’odio da sinistra per presunta superiorità morale
Roma, 18 set. (askanews) – “Sono stato molto chiaro: dobbiamo essere coerenti con noi stessi e non accettare che qualcuno cerchi di rigirare la frittata. Noi dobbiamo insistere nel sostenere che vanno abbassati i toni, da parte di tutti. Non c’è una equiparazione possibile tra quello che facciamo noi e quello che fa la sinistra, ma facciamo finta. Certo siamo noi gli unici a dire facciamo tutti un passo indietro”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato durante ‘Fenix’, la festa di Gioventù nazionale in corso all’Eur. “Il clima d’odio – ha aggiunto – può nascere da mille cose ma spesso, almeno quello di sinistra, nasce dal convincimento di una pretesa superiorità morale e quindi dalla non accettazione che qualcuno possa non essere d’accordo con loro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
