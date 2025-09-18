La Russa apre alle sanzioni a Israele La Lega lo frena | Siamo contrari

In Fratelli d'Italia, in Forza Italia e dentro al governo, le bocche sono cucite. A parlare, non senza un certo imbarazzo, è solo il presidente del Senato Ignazio La Russa: "Io approvo le&nbs.

La Russa apre alle sanzioni a Israele. La Lega lo frena: “Siamo contrari”; Dichiarazioni del Presidente La Russa su finanziaria, su sanzioni ad Israele e su saluto Salvini ambasciatore russo; Israele,La Russa: sanzioni sì ma non dimenticare cosa ha subito.

La Russa: "Sanzioni Ue a Israele? Approvo ma non dimentichiamo il 7 ottobre" - (LaPresse) "Credo che il governo non si sia tirato indietro nel dire che non è questo il modo che noi speravamo ci fosse nell'azione di Israele nella Striscia. Si legge su ilmattino.it

La Russa: sanzioni sì, ma non dimentichiamo cosa ha subito Israele - "Io credo che il Governo non si è tirato indietro nel dire che non sarebbe stato questo il modo che noi speravamo ... Secondo stream24.ilsole24ore.com