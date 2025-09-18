La rivoluzione silenziosa di Tomasi Auto e l' importanza dell' usato
C’è già chi la chiama “rivoluzione silenziosa”. È quella delle automobili usate, accessibili e sostenibili, da molti considerata la vera risposta alle sfide della mobilità e del mondo automotive in crisi. È proprio sull’usato che punta Tomasi Auto, leader indipendente dai vari brand sul mercato e con oltre quarant'anni di esperienza nel settore automobilistico: “È ormai accertato che in un momento storico in cui le vetture nuove si vendono sempre meno acquistare automobili usate è diventata la scelta più razionale, intelligente e conveniente”, riflette Franco Tomasi, amministratore delegato del gruppo, all’inaugurazione dello show room milanese che si va ad aggiungere alla sede storica di Guidizzolo, in provincia di Mantova, e a quelle di Roma e Verona, dove convivono nuovo e usato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
