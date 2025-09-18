La rivoluzione dello streaming è servita con il codec AV2
L'Alliance for Open Media ha annunciato che lancerà il codec AV2 entro la fine del 2025. Ecco tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: rivoluzione - streaming
Addio TV tradizionale? Lo sport guida la rivoluzione dello streaming. L’analisi di Preta
22 Forum Europeo Digitale Lucca 2025 rileva futuro dei media: AI, 5G e Rivoluzione Streaming! ??
Dall’incredibile storia vera di Zahia Ziouani. Una delle poche donne direttrici d’orchestra.Un sogno. Una rivoluzione musicale. DIVERTIMENTO è ora in streaming su MYmovies ONE #Divertimento #ZahiaZiouani #MYmoviesONE #CinemaFrancese - facebook.com Vai su Facebook