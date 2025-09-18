La rivoluzione del comfort urbano parte dalla suola delle scarpe
Dr. Martens torna a ridefinire i codici delle sue calzature con una proposta che intreccia estetica e funzionalità. L’evoluzione della suola Zebzag diventa infatti molto più di un dettaglio tecnico, e si trasforma in un invito a riscoprire il piacere della morbidezza senza rinunciare allo stile. Con questa collezione, il brand britannico rielabora la sua eredità punk e ribelle, e la proietta verso il futuro. La filosofia che accompagna il lancio si chiama The Art Of Comfort, una prospettiva, uno stile di vita, e un prodotto di qualità che attraversa la città. Le nuove silhouette Zebzag – Laceless e Rigger – sono pensate per chi vuole esprimersi senza compromessi, superando i limiti dell’estetica funzionale per abbracciare un tipo di benessere che si traduce anche in un modo di raccontarsi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
