La rivolta dei bagnini contro il vecchio patino di salvataggio | Obsoleti servono le moto d’acqua

Lanazione.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marina di Pietrasanta (Lucca), 18 settembre 2025 – Spalancano le braccia mentre mostrano ombrelloni e tende ancora al loro posto ma con nessuno che stia prendendo il sole. “L’ordinanza della Capitaneria di porto ci obbliga a fare sorveglianza fino al 21 settembre, ma ora c’è il deserto: è assurdo”. E annunciano l’intenzione di chiedere il brevetto per utilizzare le moto d’acqua al posto dei patini, iniziativa che finora non ha precedenti in Versilia, chiedendo però un supporto all’associazione balneari e alla stessa Capitaneria per rendere l’iter meno costoso e gravoso. È un gruppo di bagnini di Tonfano a far partire una mobilitazione che potrebbe contagiare il resto della costa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la rivolta dei bagnini contro il vecchio patino di salvataggio obsoleti servono le moto d8217acqua

© Lanazione.it - La rivolta dei bagnini contro il vecchio patino di salvataggio: “Obsoleti, servono le moto d’acqua”

In questa notizia si parla di: rivolta - bagnini

La rivolta dei bagnini: "Costretti a controllare 300 metri di mare in pausa pranzo"

La rivolta dei bagnini contro il vecchio patino di salvataggio: “Obsoleti, servono le moto d’acqua”; Sciopero dei bagnini di salvataggio: dove e quando; Bagnini e animatori, i ragazzi in rivolta: “Basta paghe da 3 euro all’ora”.

rivolta bagnini contro vecchioLa rivolta dei bagnini contro il vecchio patino di salvataggio: “Obsoleti, servono le moto d’acqua” - Critiche al calendario della sorveglianza: “Ora lavoriamo nel deserto, assurdo” ... Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Rivolta Bagnini Contro Vecchio