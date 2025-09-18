La rivolta dei bagnini contro il vecchio patino di salvataggio | Obsoleti servono le moto d’acqua
Marina di Pietrasanta (Lucca), 18 settembre 2025 – Spalancano le braccia mentre mostrano ombrelloni e tende ancora al loro posto ma con nessuno che stia prendendo il sole. “L’ordinanza della Capitaneria di porto ci obbliga a fare sorveglianza fino al 21 settembre, ma ora c’è il deserto: è assurdo”. E annunciano l’intenzione di chiedere il brevetto per utilizzare le moto d’acqua al posto dei patini, iniziativa che finora non ha precedenti in Versilia, chiedendo però un supporto all’associazione balneari e alla stessa Capitaneria per rendere l’iter meno costoso e gravoso. È un gruppo di bagnini di Tonfano a far partire una mobilitazione che potrebbe contagiare il resto della costa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
