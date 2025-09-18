La risposta che serviva Ora tempi certi

????? Andate a farvi un giro a Traversara, nella Bassa azzannata dal Lamone. Andate a parlare con Daniele e la Piera – quanta compostezza, quanto coraggio in un dolore che non urla, quanta rabbia un anno dopo perché qui “non s’è visto nulla” ed effettivamente è rimasto tutto fermo, bloccato, sospeso, con una casa per tre quarti devastata e i panni nel fango e il silenzio di un paese ammutolito – e capirete cosa significa perdere il rifugio, i ricordi, gli amici. E, soprattutto, capirete cosa significa non avere risposte. Ecco, è difficile da spiegare a chi non mastica di urbanistica, ma per la meraviglia di certe italiche norme, Daniele e la Piera non avrebbero potuto ricostruire nulla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it