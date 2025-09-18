La risposta che serviva Ora tempi certi
????? Andate a farvi un giro a Traversara, nella Bassa azzannata dal Lamone. Andate a parlare con Daniele e la Piera – quanta compostezza, quanto coraggio in un dolore che non urla, quanta rabbia un anno dopo perché qui “non s’è visto nulla” ed effettivamente è rimasto tutto fermo, bloccato, sospeso, con una casa per tre quarti devastata e i panni nel fango e il silenzio di un paese ammutolito – e capirete cosa significa perdere il rifugio, i ricordi, gli amici. E, soprattutto, capirete cosa significa non avere risposte. Ecco, è difficile da spiegare a chi non mastica di urbanistica, ma per la meraviglia di certe italiche norme, Daniele e la Piera non avrebbero potuto ricostruire nulla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Conferenza stampa Chivu post Ajax Inter: «Serviva una risposta. Abbiamo dimostrato maturità, ora bisogna fare questo»
Il Tar smonta la delibera dell’Authority che obbligava le compagnie low cost a rispondere ai reclami in tempi certi: “È materia dell’Ue” - Formulari web per l’invio dei reclami, obbligo di risposta motivata e indennizzi automatici fino a 100 euro per ogni risposta mancata o tardiva. Da ilfattoquotidiano.it
Fine vita: Zaia, 'lavoriamo a tempi certi per le pratiche' - "A prescindere dal fare una legge, stiamo lavorando a un regolamento di applicazione della sentenza della Corte costituzionale. Si legge su ansa.it