di Alessandro Troncone Uno 0-0 ricco di occasioni e di spunti offensivi, come da suo stile di gioco. Paolo Mandelli riprende dal pari a reti bianche in casa del Padova il suo cammino con la Primavera canarina, accantonata l'esperienza coi grandi. Riparte dai giovani, da quei ragazzi che ha portato in cuor suo fino ad oggi. La squadra ha subito diversi cambiamenti, per ovvi motivi d'età, ma è stata rinforzata dal mercato e vuol provare a puntare alla zona nobile della classifica: "Fossimo stati sfortunati, l'avremmo anche persa la partita – ha sorriso il tecnico, ai microfoni di Futuro Gialloblù – anche loro hanno avuto occasioni per segnare e noi le abbiamo concesse.

© Sport.quotidiano.net - La ripartenza di Mandelli : "Salvezza? Non scontata"