La rete Ip passata alla azera Socar. Per Api operazione da 2,5 miliardi.

Milano, 18 settembre 2025 – Era l'ultima, grande famiglia imprenditoriale italiana a capo di un'azienda petrolifera. E con l'intesa per vendere Italiana petroli e Mip, che fanno capo alla holding Api, alla compagnia statale azera Socar (State Oil Company of Azerbaijan Republic), anche i Brachetti Peretti passeranno la mano dicendo addio al possesso dell'azienda di famiglia che vanta oltre 90 anni di storia nel mondo dell'oil. Prima di loro i Moratti avevano venduto Saras nel febbraio 2024 al trader globale Vitol, mentre nel 2017 i Garrone avevano lasciato il settore cedendo proprio a Ip la Rete Erg.

