La rete americana Abc sceglie la censura e cancella il Jimmy Kimmel Live! dopo le polemiche sul monologo sull’omicidio di Charlie Kirk

La Abc ha annunciato la cancellazione "a tempo indeterminato" del talk show "Jimmy Kimmel Live!", una delle trasmissioni di punta della rete. La scelta dell'emittente, controllata dalla Walt Disney Company, arriva in seguito alle polemiche scatenate dal monologo del conduttore sulla vicenda di Tyler Robinson, l'uomo accusato di aver ucciso l'attivista conservatore Charlie Kirk. Nel suo intervento di lunedì scorso, Kimmel aveva criticato la reazione dei repubblicani all'omicidio: "La banda MAGA sta cercando disperatamente di presentare questo ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro e sta facendo tutto il possibile per trarne vantaggio politico".