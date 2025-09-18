La querelle Basile-Musolino sulle opere compensative del Ponte il sindaco replica ancora | Spenda del tempo a studiare

Attacco, replica, controreplica e controcontroreplica. Queste le tappe del duello a distanza tra il sindaco Federico Basile e la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino, passata in tempi recenti da fidata alleata politica di Cateno De Luca ad acerrima rivale. Il primo cittadino, in una nuova nota. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

