La provinciale è franata dopo il maltempo | resterà chiusa più di un mese
La Provincia di Brescia annuncia almeno un mese di lavori sulla Strada provinciale 9 Gargnano-Valvestino-Magasa: per questo motivo la circolazione sarà interdetta, nel territorio dei Comuni di Gargnano e Valvestino, dal km 10+500 al km 19+000, in entrambi i sensi di marcia, a partire dalle 8 di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: provinciale - franata
Obiettivi futuri e il fortino del "Provinciale": il Ds granata ha parlato ai nostri microfoni - facebook.com Vai su Facebook
ACQUI TERME: Chiusa per un mese la strada provinciale 232 “di Moirano” per instllare la fognatura; Frana a Exilles, riaperta la provinciale 232 di Deveys a San Colombano.