La proposta del comitato pendolari | Aumentare i collegamenti con l' aeroporto sfruttando gli Intercity

Cataniatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comitato spontaneo Pendolari Messina-Patti chiede alla Regione di incrementare i collegamenti via treno con l'aeroporto di Catania. L'idea è quella di inserire la fermata Catania aeroporto Fontanarossa per gli Intercity che collegano ogni giorno Roma e la Sicilia. I treni interessati sono: IC. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

