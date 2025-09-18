La propaganda di guerra spara su di noi
Ieri, il capo di stato maggiore russo Gerasimov ha dichiarato, dopo un’ispezione al fronte, che le truppe russe avanzano in tutte le direzioni. Nelle stesse ore, il presidente ucraino Zelensky ha invece dichiarato che i russi si ritirano dalla regione di Sumy e sono stati bloccati in tutte le altre zone. È solo uno dei tanti possibili esempi (un altro, recente: il volo della Von der Leyen verso la Bulgaria, con la fake news del disturbo russo al Gps che l’avrebbe messo a rischio ) di una triste realtà: noi tutti siamo il bersaglio di un bombardamento quotidiano che si chiama propaganda, teso a rendere sempre più difficile distinguere la realtà dalla narrazione di comodo. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: propaganda - guerra
Papa Leone XIV contro il riarmo: “Che la guerra porti pace è falsa propaganda. I soldi vanno ai mercanti di morte”
Telegram, spie e propaganda: la guerra invisibile tra Pavel Durov e i servizi francesi
La realtà smentisce la propaganda russa sulla volontà di Putin finire la guerra
Vladimir Putin torna all’Urss: i russi al cinema potranno vedere solo “Corazzate Potemkin”. Niente Disney, anche ai bimbi di Mosca film autarchici. Per gli adulti arrivano film di propaganda di guerra (anzi, sulla “operazione speciale”).. https://open.online/2025/ - X Vai su X
Politik influencer: i content creator riscrivono le regole della propaganda. Arruolati da democrazie e regimi, i creatori di contenuti sui social diventano armi di propaganda. Da Gaza ai salotti della Nato, è la nuova guerra. Di Maurizio Stefanini - facebook.com Vai su Facebook
Israele spara sui punti di distribuzione degli aiuti a Gaza e altre notizie interessanti; Così Israele compra pubblicità su Youtube per diffondere fake news sugli aiuti alimentari a Gaza; Netanyahu: “Controlleremo tutta la Striscia”. Rubio: “Ottimista su fine guerra Gaza e rilascio ostaggi”. Idf spara in aria durante la visita dei diplomatici Ue a Jenin.
Nella guerra ispano-americana la stampa sobillò l’opinione pubblica: la storia si ripete oggi - americana: un parallelismo con l'informazione sul conflitto ucraino ... Da ilfattoquotidiano.it
Gaza, la guerra dei numeri e delle immagini: Israele sfida i media, l’Onu e la propaganda di Hamas - Non solo bombe e tunnel: il conflitto si combatte anche sul terreno dell’informazione. Scrive panorama.it