La Promessa anticipazioni 19 settembre | Jana spera nell’approvazione di Cruz dopo le nozze

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Il matrimonio con Manuel è vicino, ma Jana teme la reazione della marchesa e le sue continue interferenze. Nel frattempo Leocadia trama nell'ombra. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jana affronta le paure legate a Cruz e al giudizio della marchesa dopo le nozze.

