L e mura del Castello di Windsor hanno assistito a un’importante cena di gala che ha unito la monarchia britannica e la presidenza americana. In una serata dove diplomazia e glamour si sono intrecciate, l’arrivo del presidente Donald Trump e della first lady Melania è stato accolto con tutti gli onori di un banchetto di Stato. Ma tra i lampi dei flash e il luccichio delle argenterie, è stata Kate Middleton a emergere come indiscussa protagonista di stile, con un look che parla di regalità, storia e un impeccabile senso del ruolo. Kate Middleton compie 40 anni. guarda le foto Il look da regina futura di Kate Middleton. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La principessa del Galles ha illuminato il banchetto a Windsor

La perfezione di Kate, principessa del Galles

