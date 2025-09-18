La prima in assoluto | il Comune di Padova si dota di una Carta dei Valori
Presentata oggi, giovedì 18 settembre, la Carta dei Valori del Comune di Padova, un documento che sintetizza appunto i valori ritenuti fondanti e condivisi dall’Amministrazione tutta, dalla Giunta ai dirigenti e naturalmente da tutto il personale. Si tratta della prima volta che il Comune di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Ultimo, record assoluto. Oltre 200mila biglietti venduti nella prima ora dall’apertura vendite di “Ultimo 2026 – La favola per sempre” il 4 luglio a Tor Vergata
Netflix, l’ultima decisione spiazza gli utenti: è la prima volta in assoluto
Dimarco: "Prima di tutto Pio Esposito è una grande persona e un grande lavoratore, sta sempre lì a cercare di migliorare. Ha il futuro davanti ma è forte, si è visto subito. Non sono tanti a fare prestazioni del genere in Champions alla prima in assoluto. Ci sarà - X Vai su X
STORICO UNION SAINT-GILLOISE La formazione belga, al debutto assoluto in Champions League, è partita col botto: 3-1 in casa del PSV Eindhoven grazie ai goal di David su rigore, El Hadj e Mac Allister e prima vittoria in assoluto nell'Europa dei gran - facebook.com Vai su Facebook
Esordio assoluto a Padova per il candidato governatore Giovanni Manildo - Stasera 8 settembre alle 21 presenzierà alla festa dell'Unità accompagnato dalla segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein. padovaoggi.it scrive
La prima fonderia d'Europa a Padova 2.800 anni fa: «Nel sito scoperto si lavorava il bronzo con la carbonella» - Perché se la nascita della città che affonda le radici nel mito di Antenore, ritenuto il fondatore 3mila anni fa, quanto trovato e analizzato ... Come scrive ilgazzettino.it