La prima di due serata con il meglio della musica dagli anni 70 ai 2000 Sul palco Anastacia Le Vibrazioni e Tony Hadley

R egistrato lo scorso 13 settembre, Suzuki Jukebox – La notte delle hit va in onda s tasera alle 21.30 su Rai 1 e poi domani: protagoniste le grandi canzoni degli anni 70, 80, 90 e 2000. All’Inalpi Arena di Torino Antonella Clerici e Clementino ospiteranno sul palco tantissimi grandi artisti. Da Tony Hadley, ex frontman degli Spandau Ballet, agli Earth Wind & Fire fino ai nostri Donatella Rettore e Fausto Leali. Il vero pranzo di Antonella Clerici e i trucchi per affrontare la menopausa X Leggi anche › Antonella Clerici all’ospedale di Asti. Il post e il grazie a medici e operatori sanitari Suzuki Jukebox – La notte delle hit a Torino è su Rai 1 stasera 18 settembre. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La prima di due serata con il meglio della musica dagli anni 70 ai 2000. Sul palco Anastacia, Le Vibrazioni e Tony Hadley

