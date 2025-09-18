La preside invita gli alunni alla marcia per la pace L’assessore leghista attacca | Xenofoba

Repubblica.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Spezia, la dirigente Sandra Fabiani dell’Isa 2 ha invitato gli studenti e tutti i colleghi della provincia a partecipare. E dalla giunta comunale di destra arriva l’accusa: “Copertura istituzionale a manifestazioni dal chiaro carattere politico”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

la preside invita gli alunni alla marcia per la pace l8217assessore leghista attacca xenofoba

© Repubblica.it - La preside invita gli alunni alla marcia per la pace. L’assessore leghista attacca: “Xenofoba”

In questa notizia si parla di: preside - invita

Ramadan e scuole, nuovo caso a Soresina. La preside ai prof: “Niente verifiche nei giorni finali del digiuno”; Piero De Luca: «Io, preside, non aderisco alla marcia per la pace»; Panetti, niente assemblea d'istituto per chi ha partecipato alla marcia contro le mafie.

preside invita alunni marciaPreside invita a Marcia Pace, critiche da assessore alla scuola - Una dirigente scolastica invita i propri studenti e gli altri istituti a partecipare a una Marcia per la Pace e l'assessore alla scuola la invita a lasciare la politica fu ... Secondo msn.com

Dirigente scolastica della spezia invita a marcia per la pace, assessore critica uso politico della scuola - La preside dell’isa 2 invita le scuole della spezia a partecipare a una marcia per la pace sulla crisi palestinese, suscitando critiche dall’assessore che denuncia politicizzazione della scuola pubbli ... Segnala gaeta.it

Cerca Video su questo argomento: Preside Invita Alunni Marcia