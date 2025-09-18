La Piccola? Diventi come Mind il cuore pulsante dell’innovazione lecchese

Leccotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Piccola deve diventare com'è Mind, un luogo dove si incrociano ricerca, sport, impresa e territorio. L’opportunità è concreta e non possiamo più permetterci di perderla.Le volumetrie previste nell’Accordo di Programma con Regione Lombardia ci sono. Ora serve una visione chiara e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: piccola - diventi

C. PIAZZA: “PICCOLA DIVENTI COME MIND, CUORE PULSANTE DELL’INNOVAZIONE”.

piccola diventi mind cuoreC. PIAZZA: “PICCOLA DIVENTI COME MIND, CUORE PULSANTE DELL’INNOVAZIONE” - LECCO – “La Piccola deve diventare come è Mind, un luogo dove si incrociano ricerca, sport, impresa e territorio. Si legge su lecconews.news

Cerca Video su questo argomento: Piccola Diventi Mind Cuore