La Piccola? Diventi come Mind il cuore pulsante dell’innovazione lecchese
La Piccola deve diventare com'è Mind, un luogo dove si incrociano ricerca, sport, impresa e territorio. L'opportunità è concreta e non possiamo più permetterci di perderla.Le volumetrie previste nell'Accordo di Programma con Regione Lombardia ci sono. Ora serve una visione chiara e.
