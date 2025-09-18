La Piccola diventa un' area verde | 520mila euro per il nuovo polmone di Lecco

Il piazzale Riccardo Cassin si prepara a una trasformazione radicale. Dopo la conclusione dei lavori di riqualificazione dei magazzini ferroviari della Piccola annunciata dal sindaco Mauro Gattinoni a inizio settembre, ora tocca all'area verde esterna. I lavori, del valore di 520.250 euro, sono. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: piccola - diventa

