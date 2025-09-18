La pensione a 64 anni è diventata impossibile i dati ufficiali

Un rapporto della Cgil ha dimostrato come, per una persona che prende un salario nella media dei lavoratori dipendenti, a partire dal 2030 diventerà fondamentalmente impossibile ottenere la pensione anticipata contributiva. Questa opzione permette di smettere di lavorare a 64 anni, a patto di aver versato almeno 20 anni di contributi, ma prevede anche un requisito economico che sta aumentando rapidamente. Il sindacato ha duramente criticato il Governo, accusando la premier Giorgia Meloni di non aver mantenuto le promesse fatte in campagna elettorale sul superamento della legge Fornero e, al contrario, di aver solo ridotto le opzioni di flessibilità per l’uscita dal lavoro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - La pensione a 64 anni è diventata “impossibile”, i dati ufficiali

