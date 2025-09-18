La pay tv uccide il calcio molto più della pirateria Milan-Bari in chiaro nettamente più vista di Juve-Inter su Dazn

Ilnapolista.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La pirateria uccide il calcio” è lo slogan del filmato pubblicitario che appare sugli schermi durante ogni partita di serie A: atmosfera lugubre, un bambino triste e sconsolato in uno stadio diroccato, retorica a gogò. Tutto fuori registro, dal contenuto alla forma, a maggior ragione considerando quanto accade nelle parti del mondo in cui si uccide per davvero: così è se vi pare, avrebbe chiosato Pirandello. Ma c’è di più: l’estate che volge al termine è stata contrassegnata dalla logorrea nerboruta dei vertici della Lega, il presidente Ezio Simonelli e l’amministratore delegato Luigi De Siervo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

la pay tv uccide il calcio molto pi249 della pirateria milan bari in chiaro nettamente pi249 vista di juve inter su dazn

© Ilnapolista.it - La pay tv uccide il calcio molto più della pirateria. Milan-Bari in chiaro nettamente più vista di Juve-Inter su Dazn

In questa notizia si parla di: uccide - calcio

Calcio in tv, quanto mi costi: fino a 960 euro al mese di spesa per i tifosi. Serie A e Champions, tutte le offerte; LA PIRATERIA UCCIDE IL CALCIO!!!; Calcio in tv: domenica 27 aprile, le partite.

Cerca Video su questo argomento: Pay Tv Uccide Calcio