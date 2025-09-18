La passione prende il largo I tifosi fanno rotta su Venezia in motonave

Dodici ore di navigazione per vedere una partita di novanta minuti. Il grande cuore (e un pizzico di sana follia), dei tifosi del Cesena, ha delle espressioni decisamente originali, e fra queste c’è la decisione di un gruppo di noleggiare una motonave per il trasporto passeggeri e raggiungere Venezia via mare, per assistere al big match che si terrà sabato. Non è la prima volta che accade, in precedenza, infatti, nel 1994 ci fu un’altra trasferta quando il Cesena espugnò Venezia 1-0 con un gol del mitico Dario Hubner, e nel 2004 un nutrito gruppo di tifosi decise di salpare da Cesenatico per raggiungere Rimini in occasione di un derby. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

