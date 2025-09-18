La passione prende il largo I tifosi fanno rotta su Venezia in motonave
Dodici ore di navigazione per vedere una partita di novanta minuti. Il grande cuore (e un pizzico di sana follia), dei tifosi del Cesena, ha delle espressioni decisamente originali, e fra queste c’è la decisione di un gruppo di noleggiare una motonave per il trasporto passeggeri e raggiungere Venezia via mare, per assistere al big match che si terrà sabato. Non è la prima volta che accade, in precedenza, infatti, nel 1994 ci fu un’altra trasferta quando il Cesena espugnò Venezia 1-0 con un gol del mitico Dario Hubner, e nel 2004 un nutrito gruppo di tifosi decise di salpare da Cesenatico per raggiungere Rimini in occasione di un derby. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: passione - prende
In ogni chicco, la passione di chi se ne prende cura. Vi aspettiamo alle Lezioni di degustazione in occasione di Barcolana 2025 , il 10 e 11 ottobre presso l'illy Caffè Ponterosso a Trieste! La partecipazione è gratuita, su prenotazione: https://www.illy.com/it-it/un - facebook.com Vai su Facebook
La passione prende il largo. I tifosi fanno rotta su Venezia in motonave; Cimberio che passione: ecco la campagna abbonamenti.
“Passione e concretezza, ciò che la città si aspetta”: il messaggio dei tifosi della Nord a mister Juric - Recita queste parole lo striscione dei tifosi nerazzurri apparso nella notte fuori dalla Curva Nord, un secondo messaggio di benvenuto ... Scrive bergamonews.it
Treviso calcio, passione senza tempo. Parlano i tifosi storici: «Quando entro al Tenni ritorno un ragazzino. La categoria giusta sarebbe la B» - C’è chi il biancoceleste lo porta cucito addosso da generazioni, chi lo ha trasformato in un museo casalingo e chi ancora oggi sente di avere 12 anni ogni volta che entra al Tenni. Come scrive ilgazzettino.it