La parabola di Erick Thohir | da presidente dell'Inter a ministro dello Sport e della Gioventù

Continua la carriera politica di Erick Thohir, l'ex presidente dell'Inter è stato nominato ministro dello Sport e della Gioventù in Indonesia. Un nuovo ruolo dopo quello al ministero delle Imprese Statali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Thohir alla Juve: "Icardi può costare fino a 400 milioni" - Nel corso di un'intervista Erick Thohir, presidente dell'Inter, ha posto un prezzo praticamente irraggiungibile per cedere Mauro Icardi alla Juventus Erick Thohir, presidente dell'Inter, getta acqua ... Segnala ilgiornale.it

Thohir: 'Riprendere l'Inter? La tentazione c'è, soprattutto da quando ha vinto lo scudetto e Conte ha lasciato' - L'ex presidente nerazzurro, oggi ministro per gli affari economici su nomina del presidente dell'Indonesia, ha confessato nel corso del podcast con l ... calciomercato.com scrive