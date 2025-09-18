La pagella di Manchester City – Napoli
Il Napoli ritorna dopo un anno di assenza in Champions League nella trasferta di Manchester dell’ ex De Bruyne che ritorna nello stadio che lo ha acclamato per tanti anni, partita condizionata dall’espulsione dopo venti minuti di Di Lorenzo, grande sacrificio di tutta la squadra grande partita di Milinkovic Savic autore nel primo tempo di almeno quattro parate importanti, e ancora una grande partita di un Politano commovente, Conte stasera ha dimostrato ancora una volta che davvero non guarda in faccia a nessuno ma pensa solo al bene della squadra, nessun dramma testa alla prossima. Manchester City – Napoli 2 – 0. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
