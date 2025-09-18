Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Lo scorso anno il conto salario del Manchester United è diminuito di un importo significativo, il club ha rivelato in una nuova divulgazione finanziaria. La squadra di Ruben Amorim ha lottato in campo, ma il club ha funzionato molto bene poiché la loro precedente perdita netta di £ 113 milioni è scesa a £ 33 milioni per la stagione 2024-25. Ciò ha seguito il programma di riduzione dei costi di INEOS e Sir Jim Ratcliffe all’Old Trafford dopo che il nuovo proprietario di parte è stato registrato l’anno scorso sostenendo che il club sarebbe “andato a busto” senza fare tagli significativi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - La nuova fattura salariale del Manchester United e il risultato di Sir Jim Ratcliffe tagli di taglio rivelato nel rapporto finanziario