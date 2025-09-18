La nuova edizione di Macfrut si presenta a Catania due padiglioni aggiuntivi e focus sui Paesi caraibici

Più grande, più internazionale, più innovativa. Così si presenta Macfrut, fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta giunta alla 43esima edizione. La prima grande novità riguarda la data, in programma nel mese di aprile, da martedì 21 a giovedì 23, sempre al Rimini Expo Centre. A cui si. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Macfrut 2026, Piraccini: “Più grande, più internazionale, soprattutto più innovativa”; Macfrut 2026 si presenta a Catania, due padiglioni aggiuntivi e focus sui Paesi caraibici; Fiere, Macfrut 2026 si svela: più internazionale e innovativa e con 2 padiglioni aggiuntivi.

Cesena, terremoto Macfrut: scambio di lettere dure coi soci, aria di ultimo valzer per il presidente Renzo Piraccini - È stata presentata ieri a Catania l’edizione 2026 di Macfrut, in programma in aprile a Rimini, preparata sotto la regia a Cesena Fiera. Come scrive corriereromagna.it

Macfrut 2026 si presenta a Catania, due padiglioni aggiuntivi e focus sui Paesi caraibici - La 43esima edizione avrà due padiglioni aggiuntivi e un nuovo layout espositivo ... Segnala cesenatoday.it