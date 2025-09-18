La nuova autostrada contestata In centinaia dicono no al tracciato

Ilgiorno.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue la battaglia del “popolo del no“ contro la realizzazione della Bergamo-Treviglio, l’autostrada che connetterà l’hinterland del capoluogo orobico con la Bassa Bergamasca, precisamente dall’attuale Ss 470 dir fino alla Ss 11 all’altezza di Treviglio, con la viabilità di raccordo alla A35 Brebemi. Nei giorni scorsi i rappresentanti del fronte del “no“ hanno organizzato una camminata tra le campagne di Levate e Osio Sotto, due dei comuni coinvolti dalla realizzazione della nuova autostrada, per sensibilizzare la popolazione sull’ impatto ambientale che la costruzione dell’infrastruttura comporterebbe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la nuova autostrada contestata in centinaia dicono no al tracciato

© Ilgiorno.it - La nuova autostrada contestata. In centinaia dicono no al tracciato

In questa notizia si parla di: nuova - autostrada

Autostrada A14, prevista nuova chiusura per lavori nel tratto dopo Città Sant'Angelo

Da Ganzirri a Giostra via autostrada, la nuova viabilità prevista con il Ponte

Lavori in autostrada: nuova chiusura notturna sulla A26

La nuova autostrada contestata. In centinaia dicono no al tracciato; “Nessuna indulgenza”: all’ombra del Marco Aurelio sfila la contestazione per Gualtieri; Alluvione a Valencia, lo choc dei sommozzatori scesi nel parcheggio del centro commerciale: «Là sotto è un cimitero». Sanchez contestato colpito da un bastone.

Chiusura autostrada slovena, nuova giornata di code e disagi - Nulla di nuovo sul fronte del traffico, per i forti disagi provocati nelle scorse settimane dalla chiusura al traffico pesante del tratto autostradale Razdrto Vipava in Slovenia. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Autostrada Contestata Centinaia