La nostra naturale propensione a cercare di capire le cose e definirle viene frustrata quotidianamente dal gatto Conviene arrendersi Ecco 10 perle divertenti e verissime dal suo libro
«P iù che parlare del gatto in sé, questo libro vuole parlare del gatto in me, in te, in noi esseri umani, gattari e no, che abbiamo sviluppato una relazione così intima e allo stesso tempo delirante con questa specie». Così Matteo Bordone, giornalista e voce del podcast Tienimi Bordone, presenta il suo libro, Confessioni di un gattaro. Un racconto ironico in prima persona della vita quotidiana con due esemplari felini, Esther e Toshiro. Ma anche un saggio affettuoso sul felino domestico e sulla nostra relazione con lui. Arricchito dalle illustrazioni di Iris Biasio, il libro è dunque un’esplorazione originale, e molto “alla Bordone”, di come quel rapporto che da millenni lega gli esseri umani ai gatti sia diventato così importante per la nostra identità emotiva e culturale. 🔗 Leggi su Iodonna.it
