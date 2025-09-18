La navicella cargo Cygnus XL è infine arrivata sulla ISS con il suo carico di 5 tonnellate
Dopo l'anomalia delle scorse ore, la navicella cargo ha infine raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale dove è stata catturata dal braccio robotizzato del modulo canadese. 🔗 Leggi su Dday.it
In questa notizia si parla di: navicella - cargo
Spazio: navicella cargo cinese Tianzhou-9 trasferita al sito di lancio
La navicella cargo Cygnus XL è infine arrivata sulla ISS con il suo carico di 5 tonnellate
Un problema durante l'accensione del motore per alzare l'orbita della navicella Cygnus XL ha impedito l'attracco previsto oggi con la Stazione Spaziale Internazionale. È il più grande carico di viveri ed equipaggiamento mai inviato in un colpo solo all'avampo - facebook.com Vai su Facebook
La navicella cargo Cygnus XL è infine arrivata sulla ISS con il suo carico di 5 tonnellate; Nasa: operazione di attracco della navicella cargo Cygnus Xl alla Stazione Spaziale Internazionale; Lanciata la navicella Cygnus XL: rifornirà la Stazione spaziale internazionale.
SpaceX lancia la nuova navetta Cygnus XL - SpaceX ha lanciato la navetta Cygnus XL verso la ISS: più capacità di carico e rientro programmato dopo 200 giorni. Si legge su techprincess.it
Problema al motore della navicella Northrop ritarda la consegna NASA-ISS - La National Aeronautics and Space Administration ha dichiarato martedì di aver rinviato a tempo indeterminato una consegna di rifornimenti alla Stazione Spaziale Internazionale a causa ... Da it.investing.com