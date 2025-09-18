La musica antica e i suoni di oggi

Bologna Festival dà il via alla nuova stagione della rassegna 'Il Nuovo, l'Antico, l'Altrove', da sempre riservato alla musica antica presentata in maniera inconsueta, ai suoni di oggi e anche a qualche incursione nelle tradizioni folkloriche. Rassegna che quest'anno regala una prima esecuzione in tempi moderni di un ritrovamento di Alessandro Scarlatti per il trecentenario del grande siciliano, oltre a una delle rarissime occasioni italiane per godere del progetto parigino ' An Experiment with Time ', un'incursione nelle arti visive del Barocco e dalla prima esecuzione assoluta della commissione di Bologna Festival e Ferrara Musica alla compositrice Daniela Terranova.

