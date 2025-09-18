La mozzarella è regina dei formaggi lo dice il mercato

Il comparto caseario mondiale crescerà del 5,4% l’anno fino al 2035, con la mozzarella protagonista e l’Asia nuovo motore dei consumi. Un mercato da 178 miliardi entro i prossimi 10 anni. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

