La moto sbanda in galleria e si schianta a 140 km h | morti marito e moglie

Today.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone hanno perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 17 settembre, lungo la tangenziale di Napoli. Le vittime sono marito e moglie, Umberto Amato, 65 anni, Emanuela Esposito, di 61, entrambi residenti nel quartiere di Fuorigrotta.Napoli. 🔗 Leggi su Today.it

