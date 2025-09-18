La moto sbanda in galleria e si schianta a 140 km h | morti marito e moglie

Due persone hanno perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 17 settembre, lungo la tangenziale di Napoli. Le vittime sono marito e moglie, Umberto Amato, 65 anni, Emanuela Esposito, di 61, entrambi residenti nel quartiere di Fuorigrotta.Napoli. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: moto - sbanda

Incidente mortale, sbanda e finisce nel fosso sotto la propria moto. Ritrovato a Castel Goffredo, vicino a casa

Ernesto Greborio sbanda e si schianta in moto: il poliziotto muore a 29 anni. Il corpo trovato dal collega che era uscito a cercarlo

Carpegna, vacanza finisce in tragedia: la moto sbanda e la coppia vola sull'asfalto, muore una giovane. Ferito il compagno

Anziano sbanda con l'auto verso un parcheggio e travolge moto, bici e i proprietari: 5 feriti - X Vai su X

Extra Tv. . S.VITTORE DEL LAZIO, A1: SBANDA CON LA MOTO, GRAVE - facebook.com Vai su Facebook

La moto sbanda in galleria e si schianta a 140 km/h: morti marito e moglie; Sbanda con la moto e si schianta contro la colonna di cemento della galleria: Giuseppe Soli muore a Visso; ? Pauroso schianto auto-moto in galleria: un ferito e traffico nel caos.

Incidente sulla Tangenziale di Napoli, due morti: moto si schianta contro le barriere - Tragico incidente sulla Tangenziale di Napoli nella serata del 17 settembre: morti un uomo e una donna, finiti contro le barriere in motocicletta ... fanpage.it scrive

Terribile incidente all'uscita della galleria: moto si schianta con un'auto, morto un uomo - Una moto che avrebbe invaso la corsia opposta, forse nel tentativo di sorpassare un mezzo pesante, e lo scontro con un'auto. Scrive ildolomiti.it