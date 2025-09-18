La ministra Bernini contestata dagli studenti alla Sapienza | Siete complici dovete fermare Israele

“Siete complici, dovete fermare Israele, interrompiamo gli accordi. Vergogna “. Sono le parole che alcuni studenti di Sinistra Universitaria e Unione degli Universitari della Sapienza hanno rivolto alla ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, all’inizio del suo intervento durante l’inaugurazione dello scalone monumentale, in occasione dei 90 anni della città universitaria, martedì sera. I ragazzi, sia dalla platea allestita vicino alla statua della Minerva sia dal palco durante il lancio del tocco nel corso della cerimonia, hanno poi mostrato le bandiere della Palestina. “Free Palestine”, hanno ripetuto più volte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

