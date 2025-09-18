La ministra Bernini contestata dagli studenti alla Sapienza | Siete complici dovete fermare Israele

Ilfattoquotidiano.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Siete complici, dovete fermare Israele, interrompiamo gli accordi. Vergogna “. Sono le parole che alcuni studenti di Sinistra Universitaria e Unione degli Universitari della Sapienza hanno rivolto alla ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, all’inizio del suo intervento durante l’inaugurazione dello scalone monumentale, in occasione dei 90 anni della città universitaria, martedì sera. I ragazzi, sia dalla platea allestita vicino alla statua della Minerva sia dal palco durante il lancio del tocco nel corso della cerimonia, hanno poi mostrato le bandiere della Palestina. “Free Palestine”, hanno ripetuto più volte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

la ministra bernini contestata dagli studenti alla sapienza siete complici dovete fermare israele

© Ilfattoquotidiano.it - La ministra Bernini contestata dagli studenti alla Sapienza: “Siete complici, dovete fermare Israele”

In questa notizia si parla di: ministra - bernini

Il lapsus della ministra Bernini su Napoli “più antica università del mondo” fa arrabbiare Bologna

La gaffe della ministra Bernini: “L’Università di Napoli è la più antica del mondo”

Lapsus ministra Bernini: “Napoli più antico ateneo del mondo”. Bologna: “Noi nati due secoli prima”

La ministra Bernini contestata alla Sapienza: Gaza City invasa da Israele, governo complice; La ministra Bernini contestata dagli studenti alla Sapienza: “Siete complici, dovete fermare…; Blitz degli studenti pro-Pal all'Università di Pisa, interrotta la lezione di un prof: «Sionista». Lui resta contuso, la ministra Bernini gli telefona.

ministra bernini contestata studenti“Non si può festeggiare mentre Gaza brucia”, studenti contestano la ministra Bernini alla Sapienza - Un enorme bandierone palestinese di 40 metri è stato calato dal tetto della Facoltà di Lettere proprio mentre si apriva la cerimonia per i 90 anni della Città ... Si legge su roma.repubblica.it

ministra bernini contestata studentiPisa, venti gli identificati. Bernini contestata a Roma - Una docente: "Clima colpa anche del rettore". msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Ministra Bernini Contestata Studenti