La mamma di Furlani | Prima di entrare in pedana gli ho detto devi essere un killer una madre non lo direbbe mai

Ilnapolista.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Khaty e Mattia Furlani. Come togliersi di dosso la maschera di mamma e figlio ed indossare quello di allenatore e atleta. Spesso la durezza del campo non la si sopporta anche a casa e viceversa. Tra i segreti del nuovo campione del mondo la mamma allenatrice che parla al Corriere della Sera La ascolta anche nella vita di tutti i giorni? «Ammetto di essere fortunata: ho tre figli ubbidienti. Quando mi dicono che sono belli ed educati, rispondo: grazie, lo so già. È vedere quanto sono legati tra di loro il mio vero orgoglio». Quando Mattia si è strappato il pettorale, però, l’ha sgridato. «Perché rischiava l’ammonizione del giudic e!». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

la mamma di furlani prima di entrare in pedana gli ho detto devi essere un killer una madre non lo direbbe mai

© Ilnapolista.it - La mamma di Furlani: «Prima di entrare in pedana gli ho detto “devi essere un killer”, una madre non lo direbbe mai»

In questa notizia si parla di: mamma - furlani

Mattia Furlani da sogno: medaglia d'oro nel salto in lungo ai mondiali di Tokyo | Mamma allenatrice, la passione per il basket: chi è

L'emozione di Furlani: "Anni di sacrifici ripagati, devo tutto a mia mamma"

“Mattia Furlani assomiglia a Jannik Sinner”: Bragagna esalta il campione del mondo. “La mamma ha fatto un’impresa”

Furlani, la mamma coach: Mattia talento precoce. Da bambino non gattonava, correva; Khaty Seck, la madre di Furlani: A Mattia ho detto una frase che una mamma non dovrebbe mai dire; La mamma di Furlani: «Per fortuna mi ascolta. Anche se da coach gli dico cose terribili».

mamma furlani prima entrareKhaty Seck, la madre di Furlani: “A Mattia ho detto una frase che una mamma non dovrebbe mai dire” - Khaty Seck, madre e allenatrice del campione del mondo di salto in lungo Mattia Furlani, ha parlato del figlio in una lunga intervista ed ha rivelato cosa ... Secondo fanpage.it

mamma furlani prima entrareFurlani, la mamma coach: "Mattia talento precoce. Da bambino non gattonava, correva" - Parla Khaty Seck, ex sprinter e madre del campione del mondo del lungo: "Metteva velocità in tutto: dal latte ai primi passi. Segnala gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Mamma Furlani Prima Entrare