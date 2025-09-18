Khaty e Mattia Furlani. Come togliersi di dosso la maschera di mamma e figlio ed indossare quello di allenatore e atleta. Spesso la durezza del campo non la si sopporta anche a casa e viceversa. Tra i segreti del nuovo campione del mondo la mamma allenatrice che parla al Corriere della Sera La ascolta anche nella vita di tutti i giorni? «Ammetto di essere fortunata: ho tre figli ubbidienti. Quando mi dicono che sono belli ed educati, rispondo: grazie, lo so già. È vedere quanto sono legati tra di loro il mio vero orgoglio». Quando Mattia si è strappato il pettorale, però, l’ha sgridato. «Perché rischiava l’ammonizione del giudic e!». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La mamma di Furlani: «Prima di entrare in pedana gli ho detto “devi essere un killer”, una madre non lo direbbe mai»