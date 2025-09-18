La malavita c' è sempre | aziende lecchesi colpite da interdittive antimafia
Il prefetto di Lecco Paolo Ponta ha firmato due provvedimenti interdittivi antimafia che colpiscono altrettante imprese del territorio. Si tratta di una società lecchese specializzata in riparazione e manutenzione di macchine utensili e una ditta individuale di Annone di Brianza operante nel. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: malavita - aziende
Dal 4 al 7 settembre a Mondello, è in corso la sesta edizione del Ciavuri e Sapuri Fest, organizzato dalla CNA di Palermo. L'evento unisce cultura, musica e impegno civile, con un focus sulla lotta alla mafia. Il festival ospita un'esposizione di oltre 40 aziende a Vai su Facebook