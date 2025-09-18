La malavita c' è sempre | aziende lecchesi colpite da interdittive antimafia

Leccotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prefetto di Lecco Paolo Ponta ha firmato due provvedimenti interdittivi antimafia che colpiscono altrettante imprese del territorio. Si tratta di una società lecchese specializzata in riparazione e manutenzione di macchine utensili e una ditta individuale di Annone di Brianza operante nel. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: malavita - aziende

Cerca Video su questo argomento: Malavita C 232 Aziende