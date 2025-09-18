La maglia di Cheli per Tajani.

Una maglietta per il ministro. È il regalo inatteso che ieri il giovane pilota sammarinese Lorenzo Cheli, che gareggia nella Porsche Carrera Cup Italia, ha fatto al vicepremier Antonio Tajani. Il ministro ieri ha svolto un tour elettorale nelle Marche come altri leader politici del centrodestra. Un’occasione per visitare le eccellenze imprenditoriali della regione e tra queste la sede di Modula a Pian di Meleto. Tajani è arrivato in sede per incontrare dirigenti e dipendenti e condividere problemi e iniziative da mettere in campo per il settore. Al gruppo imprenditoriale fa capo anche Green Power che è lo sponsor di Cheli nel campionato Porsche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

