La magia della seta filo che unisce lusso storia e versatilità
Life&People.it In un’epoca, e in un mondo, in cui i tessuti sintetici dominano la scena, la seta si distingue come eccezione, un filo di storia e di lusso avvolto nell’artigianalità millenaria di chi ne ha custodito il segreto. S i mbolo per eccellenza di ricchezza e raffinatezza, riesce ancora oggi ad affascinare, in parte ciò è dovuto alla sua straordinaria morbidezza ed al suo tocco leggero: questi due elementi sono probabilmente le sue due più grandi forze. La seta è un tessuto che ha attraversato imperi e secoli, mantenendo intatto il suo prestigio, molto più di un materiale, rappresenta un’eredità di artigianalità e bellezza che continua ad ispirare, vestire e a raccontare storie, un’arte che supera ogni moda. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
