La lite l' omicidio davanti alla farmacia e le telefonate al poliziotto | Il killer non è pazzo deve stare in cella
Alla presunta pazzia di Giuseppe Cangemi, nonostante la documentazione relativa sia al 2021 che al 2023 prodotta dalla sua difesa durante l'udienza, il gip Lorenzo Chiaramonte non crede. Anzi ritiene - come emerge nitidamente dalle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza - che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: lite - omicidio
Omicidio Claris, minacce ai rivali nella lite: indagati tre amici di Riccardo
Tragedia ad Arpino vicino Frosinone, 40enne morto dopo la lite col fratello: non si esclude l'omicidio
Rivalta (TO), donna trovata morta in casa, marito 55enne annegato nel Lago Grande di Avigliana, ipotesi omicidio-suicidio dopo una lite
Un arresto per tentato omicidio: durante una lite aveva ferito gravemente il rivale a bottigliate - facebook.com Vai su Facebook
Morta dopo lite, uomo accusato omicidio preterintenzionale - X Vai su X
La lite, l'omicidio davanti alla farmacia e le telefonate al poliziotto: Il killer non è pazzo, deve stare in cella; Omicidio Stefano Gaglio a Palermo, il legale del cognato killer Giuseppe Cangemi smentisce il movente; Palermo, omicidio in via Oberdan: ucciso magazziniere Stefano Gaglio. Fermato il cognato.
“Ho fatto una cosa grave”: la chiamata dopo l’omicidio. “È stato un agguato” - Sono le parole che il giudice per le indagini preliminari utilizza nel provvedimento di convalida dell’arresto di ... Segnala livesicilia.it
Stefano Gaglio ucciso davanti alla farmacia, il killer non parla: “È schizofrenico, non può andare in cella” - Giuseppe Cangemi, reo confesso dell’omicidio di Stefano Gaglio a Palermo, fa scena muta e davanti al Giudice per le indagini preliminari si è avvalso ... fanpage.it scrive