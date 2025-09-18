La lista del rinnovamento del Pd per le regionali Croci | Poi i migliori per la città di Arezzo

La segretaria provinciale del Pd aretino Barbara Croci, il vice sindaco di Cavriglia Filippo Boni, la sindaca di Lucignano Roberta Casini, il consigliere comunale di Arezzo Alessandro Caneschi. E ancora dalla Valdichiana la presidente dell’associazione Ragazzi Speciali Onlus Sara Rapini e l’ex. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

