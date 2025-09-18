La Leon non ha paura Sotto di 2 rimonta il Milan

VIMERCATE di Roberto Sanvito La Leon non vince, pareggia ancora (dopo l’1-1 di sabato col Ciserano), ma c’è. Eccome se c’è. Lo certificano i 90 minuti e più di ieri a Solbiate Arno contro il Milan Futuro terminati 2-2 dopo una partita furente a livello di emozioni, combattuta fino all’ultimo e che sembrava, ingenerosamente per la Leon, chiusa dopo poco più di un’ora quando i baby rossoneri mettevano a segno il gol del 2-0 grazie a Chevejo Balentien su assist di Ibra Junior. Qualsiasi squadra sotto di due reti in trasferta al cospetto di un’avversaria così forte si sarebbe persa d’animo, ma non la Leon che avrebbe potuto essere in ben altra situazione di punteggio in quel momento se avesse concretizzato l’enorme mole di gioco creata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Leon non ha paura. Sotto di 2, rimonta il Milan

